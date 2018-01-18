Olağan Üstü Hal'in 6'ncı kez uzatılmasını öngören tezkere AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece OHAL bu geceden geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmış oldu.

OHAL, 6'ncı kez uzatıldı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararı sonrası Bakanlar Kurulu'nda hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na gönderilen Olağan Üstü Hal'in 3 ay daha uzatılmasını öngören tezkere, Genel Kurul'da görüşüldü.



AKP ve MHP'nin "Evet" oyu kullandığı tezkere kabul edildi. Böylece FETÖ'nün ABD destekli darbe girişimi sonrası başlatılan Olağan Üstü Hal, bu gece saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmış oldu.



Genel Kurulda, hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmaların ardından, OHAL'in, 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi milletvekillerinin oyuna sunuldu.



Tezkere, yapılan oylama sonucu kabul edildi.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karara göre, ülke genelinde devam etmekte olan OHAL, 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatıldı.



Bakanlar Kurulunca 17 Ocak 2018'de alınan karar, TBMM Genel Kurulu'nda bugün onaylandı.



ulusal.com.tr