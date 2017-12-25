OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 695 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruların alınmasına dün başlandı. Komisyon başvuruların 21 Şubat 2018’de sona ereceğini açıkladı. Bu açıklama 'OHAL sona mı eriyor?' sorusunu gündeme getirdi.

0 0 0 0

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 695 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruların alınmasına dün başlandı.



Başvuruların 21 Şubat 2018'de sona ereceği açıklandı.



Komisyondan yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Açıklama, 17 Ocak’ta sona ermesi beklenen OHAL'in bir daha uzatılmayacağının sinyali olarak yorumlandı.



15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL üçer aylık periyotlarla uzatılmıştı. OHAL son olarak 17 Ekim 2017’de 3 ay daha uzatılmıştı.