TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar: "Bundan sonra kurulun çok daha seri karar çıkaracağını düşünüyoruz ve bu şekilde de ifade edildi. Bu konuda kamuoyunun beklemiş olduğu süreç tamamlanmış olacak"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun fiziki altyapı ve bilgi toplama sürecinin uzun sürdüğüne işaret ederek, "Bundan sonra kurulun çok daha seri karar çıkaracağını düşünüyoruz ve bu şekilde de ifade edildi. Bu konuda kamuoyunun beklemiş olduğu süreç tamamlanmış olacak." dedi.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar ve komisyon üyeleri, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunu ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.



OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu tarafından karşılanan Ömer Serdar ve üyeler, toplantı öncesinde komisyonun dosyalarının düzenlediği evrak tasnif odasını, ardından da arşiv bölümünü gezerek bilgi aldı.

Her iki komisyonun başkan ve üyeleri daha sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.



Toplantının ardından açıklama yapan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar, yaptıkları ziyaretin Meclis adına bir denetim çalışması olduğunu kaydetti.

Ömer Serdar, "Bizim komisyonumuz özellikle hak ihlallerine ilişkin başvurularda ilk akla gelen komisyonlardan biri. Dolayısıyla bu konuda olağanüstü işlemlerden dolayı da birçok başvuru vardı. Buna ilişkin kendi tespitlerimizi görüşmek, 685 Sayılı Yasaya göre kurulmuş komisyonun çalışmalarını yerinde gözlemlemek için geldik." diye konuştu.



Olağanüstü hal işlemlerinin normalde yargısal denetime tabi olmadığını belirten Serdar, şöyle konuştu:

"Türkiye, kendi hukuku içerisinde bile birtakım işten çektirme ve ihraç işlemlerinin gecikmemesi açısından idari bir mekanizma oluşturdu. 685 sayılı kararname ile oluşturulan bu kurul da bu mekanizmalardan biri. Kurul, kurulduğu günden beri yapmış olduğu çalışmaları bugünkü toplantı da ortaya koydu. Bizler de özellikle oluşturulan data kısmını ziyarette gördük ki burada çok önemli bir çalışma yapılmış. Düzenli bir veri akışı olduğunu gördük. Bu sistemi oluşturan kurul üyesi arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Başvurunun ilk aşamasından rapor aşamasına gelinceye kadar bütün inceleme süreçleri bir barkod üzerinden yürüyebilen bir süreç."



Komisyon üyelerinin, kurulun çalışmalarına ilişkin kamuoyundaki bütün soruları ve buna ilişkin değerlendirmeleri heyete sorduğunu aktaran Ömer Serdar, buna ilişkin değerlendirme raporunu ise daha sonra komisyon ile tartışacaklarını kaydetti.

"OHAL kapsamında komisyona 10 Ocak 2018 itibarıyla gelen başvuru sayısı 104 bin 398. Toplamda ihraç 108 bin 736" bilgisini paylaşan Serdar, "Kurul, ihraç işlemi ve kanun hükmünde kararname çıkması ile birlikte kendi kurumuna gelebilme ihtimali olan işlemleri kendi datasına alıyor. Daha sonra başvurular geldiğinde bu datalar üzerinden başvuruları incelemeye çalışıyor. Bugüne kadar fiziki altyapı ve bilgi toplama süreçleri uzun sürdüğü için. Bundan sonra kurulun çok daha seri karar çıkaracağını düşünüyoruz ve bu şekilde de ifade edildi. Bu konuda kamuoyunun beklemiş olduğu süreç tamamlanmış olacak." şeklinde konuştu.