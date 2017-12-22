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OHAL Komisyonu meslekten ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi

Son dakika haberine göre, OHAL Komisyonu'nun ilk kararlarında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı

OHAL Komisyonu meslekten ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi. Son dakika haberine göre, komisyonun, incelemelerini bitirdiği dosyalardaki kararlar arasında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulmuş ve 22 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

100 BİNİN ÜZERİNE BAŞVURU

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na, bugüne kadar 102 bin 432 başvuru yapılmıştı.

AİHM 25 BİN BAŞVURUYU REDDETMİŞTİ

Komisyonun kurulması ve başvuruların alınmaya başlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, KHK'lar ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında gerçekleştirilen idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu.

AİHM'in OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği ve ret kararı verdiği başvurunun ardından Türkiye aleyhine açılan dava sayısında da düşüş yaşanmıştı. AİHM, 25 bin başvuruyu, komisyonu adres göstererek reddetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #OHAL Komisyonu #meslekten ihraçlar #Resmi Gazete
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