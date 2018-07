AKP Grup Başkanvekili ve yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanının 3'üncü turda seçileceğini söyleyen Elitaş, olağanüstü halin (OHAL) 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını, TBMM'deki dengeler açısından yeni kabinede seçilen milletvekillerinden 3'nün yer alabileceğini kaydetti. Son dakika haberi! Elitaş, TBMM'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili olacağını da söyledi.

Mustafa Elitaş, Kayseri'de milletvekili mazbatasını aldıktan sonra ziyaret ettiği Demirören Haber Ajansı'na (DHA) gündemdeki TBMM başkanlık seçimi, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumu, Bakanlar Kurulu'na seçilebilecek milletvekillerinin sayısı, erken yerel seçim tartışmaları, OHAL'in kaldırılması, çocuk istismarcılarının durumu ve hayvan hakları konularında değerlendirmelerde bulundu.



'TBMM BAŞKANINI 3'ÜNCÜ TURDA SEÇERİZ'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP ile birlikte hareket ederek TBMM başkanını 3'üncü turda seçeceklerini belirterek, ''Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımızı ziyareti sırasında Meclis başkanlığına aday çıkarmayacaklarını belirttiler. Demek ki biz 3'üncü turda Meclis başkanını seçebileceğiz. Son turda salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu 344 olduğuna göre, biz, 3'üncü turda Meclis başkanını seçeceğiz. İttifakla ilgili hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu ittifakın 2023 yılına kadar gideceğiyle ilgili irade beyanları oldu. Bizler parti teşkilatları olarak bu ittifakı bozmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Tepede bir uzlaşma varsa tabanda da bu uzlaşma şarttır'' diye konuştu.



'BERBEROĞLU'NUN DURUMU YARGININ İŞİ'

Elitaş, CHP'den yeniden milletvekili seçilen, İstanbul'da tutuklu Enis Berberoğlu'nun durumu ile ilgili de konuştu. Elitaş, "Enis Berberoğlu konusu hukuki bir durum. Yargının yapacağı bir iş. Biliyorsunuz 2011 yılındaki seçimde de tutuklu milletvekilleri vardı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi, o dönem adı BDP olan parti, Meclis'i boykot etmişlerdi. Şu an bildiğim tek tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu. Onunla ilgili yargı tutuksuz yargılanmasına karar verirse, Sayın Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edebilir. Aksi halde yemin etmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde 'milletvekilleri Meclis kürsüsünde Anayasa'daki metni okuyarak göreve başlarlar' ifadesi sözkonusu. Onun için Berberoğlu'nun durumu yargının işidir'' diye görüşlerini dile getirdi.



'3 MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDERSE SIKINTI OLMAZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların Meclis dışından seçilecek olmasıyla ilgili, TBMM'deki dengeler açısından yeni Bakanlar Kurulu için AK Partiden milletvekili istifalarının olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Mustafa Elitaş şöyle yanıtladı:

"3 civarında milletvekili arkadaşımız istifa ederse bizim Meclis'teki sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Hem başkanlık divanında hem de komisyonlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor. AK Parti komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkanı mevcut. Yani 3 civarında arkadaşımızda böyle bir sıkıntı olmayabilir. Tabii takdir Cumhurbaşkanımızın.''



'3 SİYASİ PARTİ ANLAŞIRSA ERKEN YEREL SEÇİM OLUR'

Mustafa Elitaş, yerel seçimlerin sohbaharda yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Elitaş, bu konuda şunları söyledi:

''Yerel seçimlerle ilgili biz AK Parti olarak 2013 yılında bir girişimde bulunmuştuk. O dönemde CHP ve MHP 'evet' demişti. Bunun halk oylamasına gitmeden yapılması şarttı. O dönem yerel seçimler için CHP uzlaşmak yerine vazgeçmişti. Ondan dolayı seçimlerin kasım ayında yapılması gerçekleşmemişti. Biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılındaki yerel seçimlerde 'hava şartlarının olumsuz olması' diye ifade ettiğimiz bir şehadet şerbetini içti. Ondan sonra bütün siyasi partiler, sonbaharda kasım ayının ilk haftası veya ikinci haftası aslında ekim ayının da son haftası olabilirdi, ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettiler. Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa'nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parlamentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim'de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir durum sözkonusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar."



'18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLUR'

OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları için de görüşlerini açıklayan Elitaş, normal şartlar altında, 18 Temmuz'da, yeni kurulan hükümetin OHAL'in devamı ile ilgili bir tezkere göndermemesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin OHAL'i uzatma yetkisi olmadığını vurguladı. Mustafa Elitaş, ''Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açından '18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak' diye düşünüyoruz'' dedi.



'İLK KANUN TASARISI ÇOCUK TACİZCİLERİ VE HAYVAN HAKLARI'

AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili de konuştu. TBMM'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının bu konularla ilgili olacağını söyleyen Elitaş, şunları kaydetti:

"Hem çocuklara tacizle hem de hayvanlarla ilgili, aslında erken seçim kararı alınmasaydı, İçişleri ve Adalet Bakanlığı olarak biz bir kanun tasarısı üzerinde çalışmıştık. Son noktalarına gelmiştik. O süreçte Meclis erken seçim kararı alınca bunu gerçekleştiremedik. Burada çocuk tacizcilerine karşı büyük yaptırımlar ve hayvan haklarıyla ilgili önemli müeyyideler getiren kanun tasarısı vardı. O tasarının son noktasını koymuştuk. Rötuşlar da tamamlanmıştı. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ilk gündem maddelerimizden birisi bu olabilir. İdam cezasının getirilebilmesi için Anayasa değişikliği şartı var. Bizim de temel ilkelerimiz insan hakkıyla ilgili olan konuların referanduma götürülmemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin mutabakatıyla bu işin ancak olabileceği ile ilgili bir durum söz konusudur. Anayasa değişikliği olmadan idamı getirebilmek söz konusu değil. Fakat ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği takdirde bunun af konusuna girmesi de mümkün değil. Şu an Anayasa değişikliği ile ilgili AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin beyanı tek başına yetmiyor. 147 milletvekili ile temsil edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna 'evet' demesi gerekir. Yani şu çerçevede bir görüşme henüz söz konusu değil.''