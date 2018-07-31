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OHAL sonrası KHK yürürlükte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri içeren yasayı onayladı. Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OHAL sonrası KHK yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL sonrası terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren yasayı onayladı.

Erdoğan'ın onayladığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre OHAL süresince Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ihraçlar, 3 yıl daha sürebilecek.

Hakkında işlem yapılacak personele savunma hakkı verilirken savunma süresi 7 günden az olmayacak. 

İhraç sonrası göreve iadesi yapılan asker, polis ve dışişleri meslek memurları, bakan onayı ile eski kadro ve rütbesine alınmayabilecek.

OHAL döneminde 7 gün olan gözaltı süresi de 48 saate indi. Bu süre toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olarak belirlendi. 

Valilerin yetkileri de artırıldı. Valiler, kamu düzeni ve olağan hayatın bozulmasını engllemek için gerekli hallerde, 15 günü geçmemek üzere belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek.

Valiler ayrıca, belirli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ohal #khk #Resmi Gazete
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