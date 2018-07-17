OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AKP'nin sunduğu bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi birçok önemli maddeyi barındırıyor. Kanun teklifi 19 Temmuz Perşembe günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek, gelecek hafta da Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

AKP, OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Buna göre OHAL yasasında bulunan bazı önlemler 3 yıl daha uygulanacak.



25 maddeden oluşan teklifte en dikkat çeken nokta, belirlenen "meslekten çıkarma ilkeleri" oldu.



Bu maddeye göre ihraç kararlarını bakanlıklar alabilecek. TSK personeliyle ilgili ihraç kararını Milli Savunma Bakanı verecek. Üniversite personeli YÖK kararıyla, belediye çalışanları İçişleri bakanı onayıyla uzaklaştırılacak. Diğer devlet memurları, ilgili bakan onayıyla devletten atılabilecek.



Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya köşesinde bu maddeyi "Bakanlara üç yıl 'patron' yetkisi" başlığıyla değerlendirdi. Buna göre, "Türkiye’ye en azından 3 yıl daha OHAL’i andıran kurallar" hakim olacak...



Maddelerden birinde valilere de üst düzey yetkiler verildi. Valiler il'e giriş çıkışları sınırlayabilecek, toplanma ve yürüyüşleri belli durumlarda kısıtlayabilecekler.



Açık yerlerdeki toplantılar ve yürüyüşler ise gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdekiler ise saat 24.00’e kadar yapılabilecek.



Kışlalara da önleme araması getirildi. Askeri alanlarda kişilerin üstü, araçları, özel kâğıtları ve eşyası aranabilecek. Askeri kişiler dahil askeri mahallere girmek veya çıkmak isteyenler duyarlı kapıdan geçmek zorunda olacak.



Öte yandan OHAL'in kaldırılması öncesi yasal düzenleme Adalet Komisyonu'nda Perşembe günü saat 10.00'da görüşülecek.



Kanun teklifi, 19 Temmuz Perşembe günü Adalet Komisyonunda görüşülecek. Teklif, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.



ulusal.com.tr







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