Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, olağanüstü halin (OHAL) bir defa daha uzatılacağını söyledi. OHAL'in önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) gündeminde yer alacağını belirten Bozdağ, gündemlerinde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması olmadığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili "2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir" diyen Bozdağ, yeni Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) çıkacağını da ifade etti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 2018 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Olağanüstü halin (OHAL) bir kez daha uzatılacağını ifade eden Bozdağ, yeni Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) çıkacağını aktardı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları sorulan Bozdağ, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme konusundaki açıklamasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu kaydetti.



Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:



OHAL bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.



'ÖN LİSANS MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK İMKANI' İDDİALARI



Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.



DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI



Sayın Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider dürüst bir siyaset anlayışı var ikili oynamayan birisi. Sayın Bahçeli'nin sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını kendisinin de aday olmayacağını açıkça ifade etti. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. Sayın cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip.



YUNANİSTAN'DAKİ DARBECİLER



Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.



ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI



Çok net söyledik siyasi bir davadır hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği biri olduğu gibi yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonunda getirilen bir hakim. FETÖ'cü firari komiser yardımcısı hem 17 Aralık'ın soruşturmasını yürüten polisteki ekip amiri hem de ABD'deki yargılamanın kilit yalancı tanığı. Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin işbirliğiyle 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de başarılamayanı, ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür.



BYLOCK KHK'SI



(Mor Beyin yazılımı) Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın ByLock'a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Tek tek bunlar incelendi. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. Bunlarla ilgili bakanlıklar diğer kurumlar sırf bu tuzak nedeniyle Bylock'a yönlendirilmiş olup sadece Bylock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. İki kurum kaldı inşallah yakında bu KHK çıkacaktır.



UYUM YASALARI



Seçim yasaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmiş olması nedeniyle çıkarılacak uyum yasaları son derece önem arz etmektedir. 2018 yılında parlamentonun gündemine gelecektir. 2018, uyum yasalarının yoğun görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının Mart'tan önce parlamentodan çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu yasalar içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli'nin formül önerisi de değerlendirilecek.



İRAN'DAKİ OLAYLAR



İran halkı bu yaşananlara 'dur' dedi. Dış müdahalelerle şiddet kullanarak zorla anayasanın çizdiği usül dışında başka bir yöntemle ülkelerde iktidar değişimine karşı olduğumuzu hep ifade ettik. Hem Gezi hadiseleri hem 17-25 Aralık süreci hem Kobani hadiseleri hem hendek terörü en son yaşadığımız darbe teşebbüsü halk anayasasına sahip çıkmıştır. Türkiye'de böyle hesap yapanlar var mı bilmem. Türkiye'de böyle bir şeyin başarılı olma şansı dün olmadığı gibi bugün de yoktur yarın da yoktur. Türkiye bu noktada tecrübelidir.



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