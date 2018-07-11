Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 kadın, Ankara'da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalananlar arasında Oktar Babuna'nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna da bulunuyor...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında, Ankara'nın Çayyolu semtinde belirlenen lüks villaya sabah 06.00 sıralarında baskın yapıldı.



Baskında, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kadının kaçtıkları tespit edildi. Kadınların yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, şüphelendikleri lüks otomobili durdurdu.



Otomobildeki kadınların villadan kaçan ve aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Oktar Babuna'nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna'nın da bulunduğu F.C.E. ve D.A. olduğu belirlendi.



İncelemenin ardından gözaltına altına alınan kadınlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.