İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler, numune işlemleri için sağlık kontrolünden geçirildi.

Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler saç ve kan örneği verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma çerçevesinde oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu ile Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç.'yi gözaltına aldı.

ADLİ TIP KURUMU'NDA ÖRNEK ALINDI

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve beraberindeki diğer şüpheliler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada şüphelilerden uyuşturucu madde kullanımı tespiti için saç ve kan örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki numune alma işlemleri tamamlanan Oktay Kaynarca ve diğer isimler, işlemlerin devamı için jandarma araçlarıyla yeniden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

