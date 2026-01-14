Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı: "Fuhuş partisi ve uyuşturucu..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Oktay Kaynarca, savcılıkta verdiği ifadesine uyuşturucu kullanımına dair net bir tavırla başladı. Kaynarca, "İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım" dedi.

Soruşturma dosyasında adı geçen Günyüzü Konakları’ndaki eve gittiğini doğrulayan Kaynarca, "Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunun orada olduğuna tanık oldum" şeklinde konuştu.

"KADIN HEDİYE ETTİKLERİ BEYANINI KABUL ETMİYORUM"

İfadesinde sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın kendisi hakkındaki iddialarını yanıtlayan Kaynarca, fuhuşa aracılık ettiği yönündeki suçlamalara sert tepki gösterdi. Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'i tanıdığını belirten ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Rabia Karaca’nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır; ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum."

100 BİN DOLARLIK REKLAM ANLAŞMASI

Kaynarca, ifadesinde Rabia Karaca'nın ticari bir anlaşmaya dair sözlerini ise doğruladı. Yeni havalimanı bölgesindeki bir inşaat projesi için teklif aldığını belirten Kaynarca süreci şöyle anlattı: "Rabia Karaca’nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yeni havalimanı taraflarında Orta Doğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği' şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım. Sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi."

Soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli işlem gördü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından uyuşturucu testi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve kıl örneği verdi.

İKİ TUTUKLAMA, İKİ TAHLİYE

İşlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerden Ali Sert ile sosyal medya ünlüsü Rabia Karataş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.