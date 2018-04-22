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Oktay Vural'dan "istifa" açıklaması

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan istifa söylentilerinin ardından açıklama geldi

Oktay Vural'dan "istifa" açıklaması

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan ‘partisinden  istifa etti’ söylentisinin doğru olmadığını söyledi.

Hürriyet’in sorusuna yanıt veren Oktay Vural, “Öyle bir şey söz konusu değil” dedi.

Vural, Kızılcahamam toplantısına katıldığını şimdi de parti adına uluslararası bir toplantıya katılmak üzere Gürcistan’a gittiğini açıkladı.


Ne olmuştu?
İyi Partili Hamza Kabasakal, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Vural'ın istifa ettiğini öne sürmüştü. Kabasakal, söz konusu paylaşımında "Sayın Oktay Vural'ı ilkeli ve dik duruşundan ötürü tebrik ediyorum. MHP'den istifa etmesi kendisi ve Türkiye için en hayırlı tercih olmuştur" ifadesine yer vermişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Oktay Vural #mhp
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