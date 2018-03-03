Emekli Astsubay ve Güvenlik Uzmanı Oktay Yıldırım, emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta birliği tahrip edildi, genetik kodları ile oynandı, itibarsızlaştırıldı, askeri okulları kapatıldı, yaralısına bile bakamaz duruma getirildi ve her türlü düşmanlık yapıldı. Sorumlu bunları yapanlardır" paylaşımına tepki gösterdi. Yıldırım, "Bugün, şimdi... Türk Ordusu savaşırken, bunları yazıp ordunun ve toplumun moralini bozmak kimin işine yarar? Sayın Ertürk kaç çatışma yaşadı, kaç operasyon yönetti bilmiyorum, ama dağda şunu öğrendim o şarjörlere mermi değil moral basılır. Onu bozan da düşmana hizmet eder. Nokta." ifadelerini kullandı

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyesi emekli Astsubay ve Güvenlik Uzmanı Oktay Yıldırım, emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün paylaşımına sert tepki gösterdi.



Türker Ertürk, paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta birliği tahrip edildi, genetik kodları ile oynandı, itibarsızlaştırıldı, askeri okulları kapatıldı, yaralısına bile bakamaz duruma getirildi ve her türlü düşmanlık yapıldı. Sorumlu bunları yapanlardır" ifadelerini kullandı.



Oktay Yıldırım'ın tepkisi ise şu şekilde:



"Bugün, şimdi...



Türk Ordusu savaşırken, bunları yazıp ordunun ve toplumun moralini bozmak kimin işine yarar?



Sayın Ertürk kaç çatışma yaşadı, kaç operasyon yönetti bilmiyorum, ama dağda şunu öğrendim o şarjörlere mermi değil moral basılır.



Onu bozan da düşmana hizmet eder.



Nokta."



ulusal.com.tr



