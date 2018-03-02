Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Emekli Astsubay Gazeteci Yazar Oktay Yıldırım, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün misafiri olarak, Kongre ve Konferans Merkezi Karavezir Salonunda 'Mehmetçiğin Gözünden VATAN Savaşı' adlı konferansını gerçekleştirdi

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Emekli Astsubay Gazeteci Yazar Oktay Yıldırım, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün misafiri olarak, Kongre ve Konferans Merkezi Karavezir Salonunda 'Mehmetçiğin Gözünden VATAN Savaşı' adlı konferansını gerçekleştirdi.



Konferansa yüzlerce üniversite öğrencisi katılım gösterdi.



Konferans saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Oktay Yıldırım'ın kısa öz geçmişinin sunulması ile başladı.



Yıldırım konuşmasına ABD'nin Orta Doğu ve Türkiye ile ilgili yıkıcı ve bölücü planlarının 1990'lardan başlayarak en son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Afrin harekatına kadar geçen süreci tarihsel olgusu içinde aktararak başladı.



Komutanın TSK’nın inanılmaz başarılarının vurgularını yapması çok önemliydi.



Yıldırım, gelinen noktada Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar, ülke içi dengeleri koruyarak Orta Doğu ülkeleriyle atacağı adımın önemini vurguladı.



Konferansta bundan sonra atılacak stratejik adımların vurgusu yapıldı.



Süreci örnekleri ile aktardı.



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