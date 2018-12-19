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Oktay Yıldırım ve İlker Yücel'den komşularla işbirliği vurgusu

Atatürk gençliği Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaya devam ediyor. Kırklareli Üniversitesi'nde Atatürkçü Düşünce Kulübü, Türkiye'nin geleceğini tartıştı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Astsubay Oktay Yıldırım ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in konuk olduğu panele katılım yoğundu.

Oktay Yıldırım ve İlker Yücel'den komşularla işbirliği vurgusu

Kırklareli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Türkiye'nin  geleceğine ışık tutmak adına "Türkiye nereye gidiyor" konulu panel düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledikleri panelde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Astsubay Oktay Yıldırım ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel konuşmacıydı. 

Panelin açılış konuşmasını Kırklareli ADT Başkan'ı Burcu İnkaya yaptı. Burcu İnkaya konuşmasında, Atatürk Gençliğinin terörle mücadelede Mehmetçiğin yanında olduğunu vurguladı. 

İlk panelist Oktay Yıldırım, Türkiye'nin önündeki tehditleri sıralayarak, çözümün komşularla iş birliği olduğuna dikkat çekti.

İlker Yücel de Fıratın doğusu için operasyon hazırlıkları sürerken Ankara'nın Şam ile doğrudan temas kurması gerektiğini söyledi. 

Yücel, bölge ülkeleri ile birlikte toprak bütünlüğünün sağlanacağını belirtti.

Kırklareli Halkı'nın ve Üniversite öğrencilerinin katılımı yoğundu. 

Konuşmalarını tamamlayan Oktay Yıldırım ve İlker Yücel, Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #oktay yıldırım #aydınlık #ilker yücel
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