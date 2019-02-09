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Okul çevreleri ile servis araçlarında denetimler

Ülke genelinde okul çevreleri ile servis araçlarında denetimler yapıldı. Denetimlerde toplam bin 733 araç ve sürücüsüne ceza kesildi, aranan 2 bin 670 kişi de yakalandı

Okul çevreleri ile servis araçlarında denetimler

Güvenlik kapsamında okul önleri denetlendi, araçlar arandı. Şüpheliler yakalandı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Ülke  genelinde  "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması"  yapıldı.

Eş zamanlı yapılan uygulamaya 48 bin 673 personel katıldı.

Denetlenen 31 bin 600 okul servis aracından bin 733 araç ve sürücüsüne ceza kesildi.  Eksikliği tespit edilen 243 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Okul çevresinde bulunan  362 bin 202 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Sorgulama sonucu, aranan 2 bin 670 kişi yakalandı. Ayrıca 5 kayıp çocuk da bulundu.

Yakalanan kişiler arasında FETÖ üyeleri, uyuşturucu satıcıları, hırsızlar ve dolandırıcılar yer alıyor. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #okul çevreleri #servis araçları
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