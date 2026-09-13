Okul forması alacaklar dikkat: Forma alırken bu ayrıntıyı sakın atlamayın!
Okul forması alışverişinde fiyat ve dayanıklılık kadar kumaş türünün de belirleyici olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, parlak ve ağır polyester kumaşların terlemeye bağlı rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini söyleyerek, sahte ürünlere karşı veli ve öğrencileri uyarıyor.
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte mağazalarda okul kıyafeti alışverişi hız kazandı. Veliler ürün seçerken genellikle fiyat ve dayanıklılığı öne çıkarsa da kumaş türü de kritik bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.
Parlaklığı ve ağırlığı nedeniyle zaman zaman daha kaliteli algılanan polyester kumaşlar, teri emmemesi sebebiyle gün boyu hareket halinde olan öğrenciler açısından dezavantaj yaratıyor. Buna karşılık pamuklu ürünler, hem daha hafif hem de kullanım konforu bakımından öne çıkan bir alternatif olarak gösteriliyor.
İzmit'te tekstil sektöründe faaliyet gösteren giyim mağazası sahibi Ceyhun Eken, işletmelerinin pamuklu ürün üretimine devam ettiğini vurguladı.
Eken, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da pamuklu ürünlerle ilgili üretimimize devam ediyoruz. Polyester ve parlak olması, bazen daha ekonomik olması nedeniyle tüketicinin bunların daha iyi olduğunu düşünmesi doğru değil. Pamuklu ürünler belki polyesterli ürünler kadar dayanıklı olmayabilir ama sağlıklı. Sağlık açısından da bakanlığımızın uygun gördüğü, ilgili kurumlara tebliğ ettiği kıyafet yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak üretim yapmaya devam ediyoruz."
Eken, velileri piyasadaki etiket hilelerine karşı da uyardı. Merdiven altı üretim yapan bazı firmaların tamamen polyester olan ürünlere "yüzde 100 pamuk" etiketi basabildiğini aktaran Eken, tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:
"Burada şuna dikkat edilebilir; polyesterli ürün biraz daha sert olur, tuşesi çok yumuşak olmaz ve ağır olur. Vatandaş bazen 'İyi, bak bu güzel' diye düşünebilir ama esasen o değil. Pamuklu ürün biraz daha hafif olur, renkleri belki çok canlı durmayabilir ama sağlıklı olur. Bunu anlamak için gramajına, kumaşın tokluğuna, tuşesine ve fiyatına bakmaları gerekiyor. Bazen polyesterli ürünü pamuklu ürünün çok daha üzerinde fiyata satan firmalar da var.
Üründen biraz anlamak lazım ya da doğru adresleri tercih etmek gerekiyor. Biz özellikle pamuklu ürünleri tercih ediyoruz. Bu konuda bize herhangi bir baskı veya talep olmamasına rağmen özellikle böyle ilerliyoruz. Önemli olan sağlık. Kişi terlediğinde polyester emici özelliği olmadığı için ter vücut üzerinde kalıyor ve soğuyor. İlkokul öğrencileri de özellikle çok hareketli oluyorlar. Astım, bronşit gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Koku da yapar. Etkenler bunlar."
Hammadde ve üretim maliyetlerindeki artışa rağmen fiyat dengesini korumaya çalıştıklarını belirten Eken, işletmesinin sunduğu avantajları da şöyle anlattı:
"Bizden alışveriş yapan veli ve öğrencilerimize ücretsiz tadilat, terzi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bir paça terzide 200-250 lira olmuş. 400 liraya pantolon satıyoruz, paçasını biz ücretsiz yapıyoruz. Normal fiyatlarımız piyasanın yaklaşık yüzde 25 altında. Verdiğimiz ücretsiz hizmetler de değerlendirildiğinde veliler yaklaşık yüzde 40 piyasanın altında alışveriş yapmış oluyor.
Nakit alışveriş yapanlara peşin fiyatının yüzde 10 altında hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun yanında taksitli alışveriş yapma fırsatı da var. Büyükşehir Belediyemizin projesi olan 41 Kart da geçerli. Esasen reel piyasada yaklaşık yüzde 70 mertebelerinde yükseliş oldu. Ham maddeye zam geldi, işçilik, enerji vesaire arttı. Biz geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 yukarı yönlü ortalama güncelleme yaptık. Bunun yanında tadilat hizmetlerini ücretsiz verdiğimizi hesaba katarsak geçen yılki fiyatlara ve daha altına satış yapmaya devam ediyoruz. Bu da velinin bütçesine ciddi anlamda katkı sağlıyor."
İlkokul grubunda tişörtlerin 350-400 lira, pantolonların ise 280 liradan itibaren satıldığını belirten Eken, kumaş gramajının arttığı ortaokul ve lise gruplarında fiyatların bir miktar yükseldiğini kaydetti. Kışlık sweatshirt fiyatlarının ise 600 ile 700 lira arasında değiştiğini aktaran Eken, öğrenci gruplarına göre toplam maliyeti şu şekilde açıkladı:
"Bir ilkokul öğrencisi 3 ya da 4 parça kıyafetten oluşan okul forması setini yaklaşık 1300 ila 1800 lira arasında dizebiliyor. Bu rakam ortaokullarda 1500 ila 2000 lira, liselerde ise 1700 ila 2200 lira arasında değişiklik gösteriyor."