Okul forması alacaklar dikkat: Forma alırken bu ayrıntıyı sakın atlamayın!

Eken, velileri piyasadaki etiket hilelerine karşı da uyardı. Merdiven altı üretim yapan bazı firmaların tamamen polyester olan ürünlere "yüzde 100 pamuk" etiketi basabildiğini aktaran Eken, tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

"Burada şuna dikkat edilebilir; polyesterli ürün biraz daha sert olur, tuşesi çok yumuşak olmaz ve ağır olur. Vatandaş bazen 'İyi, bak bu güzel' diye düşünebilir ama esasen o değil. Pamuklu ürün biraz daha hafif olur, renkleri belki çok canlı durmayabilir ama sağlıklı olur. Bunu anlamak için gramajına, kumaşın tokluğuna, tuşesine ve fiyatına bakmaları gerekiyor. Bazen polyesterli ürünü pamuklu ürünün çok daha üzerinde fiyata satan firmalar da var.