Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak." açıklamasında bulundu.



Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçileceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak." dedi.





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