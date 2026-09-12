Okul kantinlerinde yeni dönem: "Okul gıdası logosu" uygulamaya girdi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul kantinlerinden satın aldığı gıdalara ilişkin uygulama değişiyor.

Okul Gıdası Logosu, ambalajlı gıdaların belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını hedefliyor. Uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklığında 2019 yılında imzalanan protokolle gündeme gelmişti. Aradan geçen süreçte yürütülen çalışmalar artık son aşamaya ulaştı.

Uygulama kapsamında, özellikle şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına yönelik bir sistem oluşturuluyor. İlk etapta 675 ürün "Okul Gıdası Logosu" alarak raflardaki yerini alacak.

BAKANLIK YETKİLİSİ: "GIDA OKUR-YAZARLIĞI BİLİNCİ ARTMALI"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaplan şunları söyledi: "Bizim esas görevlerimizden biri de güvenilir gıdaya ulaşılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenmeye katkı vermek üzere birçok çalışmamız var. Bu projede de okul çağındaki çocuklarımız için 3 bakanlık ile bir arada çalışıyoruz. Çalışma, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli ama tek başına yeterli değil bu nedenle evlere, ebeveynlere büyük işler düşüyor. O sebeple gıda okur-yazarlığı bilinci ne kadar fazla olursa o kadar bilinçli ve doğru tercih yapar hale gelinebilir. Yeterli ve dengeli beslenmek için temel gıdaları tüketmeliyiz. Vücudun elbette her besine ihtiyacı var fakat burada önemli olan durum dozunda, kararında tüketmektir. Bu yeterli ve dengeli beslenme süreci de evimizden ve ailemizden başlıyor. Çocuklar gıdaya sadece okulda değil, etrafta bulunan marketlerde de erişim oluyor. Bizler için önemli olan 'Okul gıdası logosu' olsun olmasın gıda okur-yazarlığı bilincinin çocuklarda da oluşmasıdır. Bizim mevzuat ve çalışmalarımız elbette 'Okul Gıdası Logosu' uygulamasından ibaret değil. Birçok çalışmamız var. İçme sütleri tebliğinde yakın zamanda bir değişiklik yapılacak. Bu ürünlerde şeker miktarını düşürdük ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanılmasını sağlıyoruz. Ayrıca tam buğday ununun yaygınlaşması için de bir çalışmamız var. Tam buğday unlu ekmek kampanyasında farklı kurum ve bakanlıklar bize destek veriyor. Çalışma ilk olarak Konya'da başladı önümüzdeki günlerde ise 81 il ve tüm kamu kurumlarında da uygulamaya geçilecek. Çok geniş kapsamlı bir çalışma olacak. Ekmek tüketmek gerekiyorsa ekşi mayalı tam buğday ekmeğini öneriyoruz. Bu çalışmayı tüm Türkiye genelinde halk ekmek müdürlükleri ile de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

"GÜVENLİ GIDA" UYGULAMASIYLA VATANDAŞ KENDİ DENETİMİNİ YAPACAK

Kaplan, konuşmasının devamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen ve e-devlet şifresiyle erişilen mobil "Güvenli Gıda" uygulamasını da tanıttı. Denetimli marketlere ulaşma, içerik ve ürün şikayeti oluşturma, fotoğraflı sorgulama gibi özellikler barındıran uygulamanın, nihai tüketicilere yönelik kapsamlı bir gıda güvenliği aracı olduğu belirtildi. Uygulama sayesinde vatandaşların kendi denetimlerini kendileri yapabileceği ve doğrudan bakanlığa şikayet oluşturabilecekleri ifade edildi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erk şöyle konuştu: "Vakıf olarak, öncelikle böbrek sağlığının korunmasını gözetirken, dolaylı olarak toplum sağlığı için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda bu uygulamanın devrim niteliğinde bir değişime zemin oluşturacağını çok net söyleyebiliriz. Değerli Bakanlarımıza ve bürokratlarımıza bu önemli projeyi hayata geçirdikleri için hem vakfımız hem de bir vatandaş olarak gönülden teşekkür ediyorum."

Erk, okul gıdası konusunun yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Çocukların gelecekteki sağlık durumunun, bugün kazanacakları beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti. Okul gıdası logolu ürünlerin yalnızca okul kantinlerinde değil, tüm marketlerde satışa sunulmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aşırı tuz ve şeker tüketimi ile sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın; obezite, hipertansiyon ve diyabetin yanı sıra böbrek sağlığı açısından da ciddi riskler oluşturduğuna değinen Erk, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı yetişmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Güvenilir gıda" kavramının yalnızca hijyenik üretim anlamına gelmediğine dikkat çeken Erk, içeriği bilinen, doğru etiketlenen, denetlenen ve insan sağlığını koruyan gıdaların esasen güvenilir gıda olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise okul kantinlerinde öğrencilerin ulaşabileceği sağlıklı seçeneklere değindi. Aydın, özellikle çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin, meyve suyu tüketimine kıyasla çok daha doğru bir tercih olduğunu vurguladı.

Kuruyemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çeken Aydın, çocukların beslenme çantasında yer alabilecek sağlıklı seçenekleri de sıraladı. Buna göre kuru meyve, tuzsuz kuruyemiş ve süt; tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç ve ayran; ev yapımı köfte ve ayran; taze meyve, süt ve kuruyemiş gibi seçenekler öğrencilerin beslenme çantalarında tercih edilebilecek ürünler arasında sayıldı.