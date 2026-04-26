Okul müdürü ve öğretmenler o günü anlattı: Tahran’da saldırıya uğrayan kız lisesi belgesel oldu

Mehr Haber Ajansı Türkçe Sitesi Müdürü Azar Mahdavan tarafından hazırlanan belgeselde, savaşın eğitim kurumları üzerindeki ağır tahribatı ve okulda görev yapan eğitimcilerin tanıklıkları yer alıyor.

Saldırı anında okulda olan müdür ve öğretmenler, o anları şu sözlerle anlattı:

“Bu olayın yaşandığı gün tam olarak cumartesiydi. Yani bizim çalışma günümüzdü. Hem ben hem de diğer meslektaşlarım okuldaydık. Dersler devam ediyordu ve ne yazık ki şehirde duyulan ilk patlama sesiyle birlikte çocuklar çok korktu ve endişelendiler. Bizim de ilk görevimiz onları sakinleştirmekti. Öğretmen arkadaşların yardımıyla durumu kontrol etmeyi başardık. Önce çocukları bir süre sınıfta tuttuk, ardından bahçeye çıkardık. Fakat ikinci patlama sesini duyunca onları daha güvenli bir yere götürmeyi tercih ettik."

"BENİ NE KADAR BALTALARSAN O KADAR FİLİZLENİRİM"

Saldırılara rağmen eğitimin ve direncin devam edeceğini belirten öğretmenlerin ifadeleri ise şu şekilde:

"Bizim ünlü bir atasözümüz vardır: 'Beni ne kadar baltalarsan o kadar filizlenirim.' Bence burada tam olarak bunun örneği yaşanıyor. Bazıları ülkede bilimin kökünü kurutabileceklerini sanıyor ama tam tersi oluyor. İnsanlar daha çok çaba gösteriyor ve daha kararlı oluyor. Hem öğrenme ve bilgi edinme açısından hem de motivasyon, heyecan ve direnç bakımından.

Bir arkadaşım birkaç gün önce kalabalığın içinde insanları görmüş ve şöyle diyordu: 'Gerçekten çok şaşırtıcı insanlarımız var.' Zaman geçtikçe onların sevgisi, coşkusu ve heyecanı daha da artıyor. Bu hareket kolay kolay duracak gibi değil. Bizim okulun öğrencileri de birkaç gündür çeşitli görüntüler paylaşıyor ve kanaldan bizimle konuşuyorlar.

Çocuklar şöyle diyor, 'Hocam, sadece bir işaret verin biz hemen okula gireriz.' Onlar için okulun yakınında zarar oluşmuş olması ya da tekrar bir şey yaşanma ihtimali bile önemli değil. 'Biz canımız ve malımızla hazırız' diyorlar.