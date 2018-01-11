İstanbul'un tarihi okullarından Cağaloğlu Anadolu Lisesi önünde portesto sesleri yükseldi.
Onlarca velinin hedefinde Okul Müdürü Necati Yener vardı. İddiaya göre okul müdürünün mangal partisine katılmayan çocuklara, "Soytarılar ve şerefsizler' dediği belirtildi.
Olayın duyulmasının ardından veliler soluğu okulun önünde aldı.
Velilerden biri okula yeni müdür olan Yener'in daha önceki okul aile birliğine karşı eylemlerde bulunduğunu iddia etti.
Uzun süre okul önünde bekleyen veliler daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne giderek müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.
ulusal.com.tr
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