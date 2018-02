Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Okul öncesi eğitimde 80 yılda alınan mesafeden daha fazlasını bu dönemde katettik. Okul öncesi eğitimde 37 pilot il belirledik. Bu pilot illerde okul öncesi kırtasiye giderlerini ve eğitim materyallerini Bakanlığımız karşılıyor"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hükümetin eğitime verdiği öneme işaret ederek, "Okul öncesi eğitimde 80 yılda alınan mesafeden daha fazlasını bu dönemde katettik. Okul öncesi eğitimde 37 pilot il belirledik. Bu pilot illerde okul öncesi kırtasiye giderlerini ve eğitim materyallerini Bakanlığımız karşılıyor." dedi.

Bakan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde, Kızılay İstanbul Şube Başkanlığınca başlatılan "81 il 81 Kızılay Anaokulu" projesi kapsamında 12 ilde yapımı tamamlanan anaokullarının toplu açılışı dolayısıyla Ordu Caddesi'ndeki Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, proje çerçevesinde yapılan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nun Erzincan'a hayırlı olması dileğinde bulunarak, projeye destek olan Başbakan Yıldırım ve eşi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatıldığını ifade ederek, Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının bağışçıları aracılığıyla 81 ilde 81 anaokulu yaptırılıp Milli Eğitim Bakanlığına devredileceğini anlattı.

Yılmaz, projenin 2 yıl önce Bitlis’in Adilcevaz ilçesine inşa edilen bir anaokulu ile başladığını belirterek, "Semiha Yıldırım hanımefendinin rehberliğinde 2017 yılında 66 ilimizin bağışçıları tespit edilmiş, okul arsaları belirlenmiş ve 25 ilde inşaatlar başlamıştır. Ay yıldızlı bayrağımızın ilham alındığı modern eğitim gereklerini içerisinde barındıran 500 metrekare kullanım alanıyla 4 derslik ve çok amaçlı salonu bulunan okullarımızda evlatlarımız eğitim alacaklardır." dedi.

Bu okulların iç mekanlarının özel olarak tasarlandığını dile getiren Yılmaz, Erzincan, Erzurum, Ordu, Hatay, Batman, Siirt, Samsun, Muş, Antalya, Çanakkale, Elazığ ve Kars'ta yapımı tamamlanan Kızılay anaokullarının Bakanlığın çatısı altında toplanacağını aktardı.

Yılmaz, okul öncesi eğitimin önemine işaret ederek, "Başbakanımız Yıldırım, 2016’da bize üç hedef belirledi. Bunlardan birincisi okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak, ikincisi ikili eğitime son vermek, üçüncüsü bir yabancı dili evlatlarımıza öğretmek. Okul öncesi eğitim örgün eğitimin bir parçasıdır." diye konuştu.



"Hedefimiz her çocuğumuzun bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamak"

Okul öncesi eğitimle çocukların beden, zihin, duygu gelişimi ile iyi alışkanlıklar kazanmasını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak istediklerine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okul öncesi eğitimde 80 yılda alınan mesafeden daha fazlasını bu dönemde katettik. Okul öncesi eğitimde 37 pilot il belirledik. Bu pilot illerde okul öncesi kırtasiye giderlerini ve eğitim materyallerini bakanlığımız karşılıyor. Okul öncesi eğitimin 2017 yılındaki yatırım bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 250 artırdık. 2018’deki artışla son iki yılda yapım bütçesi yüzde 361 artırılmıştır. Hedefimiz her çocuğumuzun ilkokula başlamadan önce bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamak."

Yılmaz, okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 90'lara çıkarmak istediklerini dile getirerek, "Bugün Diyarbakır’da 5 yaş için okullaşma oranı yüzde 95, Hakkari’de yüzde 90, Erzincan’da ise yüzde 99'dur. Bu çalışmalara ek olarak eğitim hizmeti ücretsizdir." şeklinde konuştu.



"Eğitimde Avrupa'nın önünde olacağız"

Türkiye'de eğitimin geliştiğine vurgu yapan Yılmaz, "Eğitim alanında Avrupa'dan hemen hemen bir çok alanda çok çok iyiyiz. Yüksek öğretimde Avrupa'nın birincisiyiz. Bizden daha fazla okullaşma oranını sağlamış hiçbir ülke yok. Orta öğretimdeki kızlarımızın ve erkeklerimizin oranı yüzde 82. Ama Avrupa'da bir alanda çok geriyiz o da okul öncesi eğitim. İnşallah bu çalışmayla bu orandaki eksikliğimizi de giderdikten sonra eğitimin her alanında Avrupa'nın önünde olacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ikili eğitimi kaldırma çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"İkili eğitimi kaldırmak için okul öncesi dahil 58 bin dersliğe ihtiyacımız var, 47 bini inşaat halinde. Allah nasip ederse 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitime son vermek istiyoruz, ama bir alanda özel bir gayret göstermemiz, İstanbul'a özel bir çalışma yapmamız lazım. Eğer İstanbul'da ikili öğretimi çözersek Türkiye’nin geri kalan bütün illerinde ikili eğitimi çözmüş oluruz. Ayrıca 779 okulda yüz binin üzerindeki öğrencimize haftada 15 saat İngilizce dersi veriyoruz. Bir yılın sonunda bu projenin başarısını göreceğiz ve inşallah bu projeyi de önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Türkiye’nin bu günü dünden daha iyi. Hiç şüpheniz olmasın ki eğitimi daha iyi hale getirdikçe Türkiye'nin yarını da bu günden daha iyi olacaktır."

Programa, Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Vedat Demiröz, Kızılay Genel Başkan Vekili Naci Yorulmaz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın annesi Hatice Topal ile babası Salih Topal ile vatandaşlar katıldı.