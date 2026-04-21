Okul saldırıları sonrası siber devriye: 170 tutuklama ve binlerce erişim engeli

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sanal mecralarda gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 1369 kişi hakkında adli işlem tesis edildi. Adli sürecin detayları şu şekilde:

İşlem Yapılan Kişiler: 1140'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 1369 kişi.

Tutuklamalar: Provokatif paylaşım yapan ve suç örgütü bağlantısı saptanan 170 kişi.

Adli Kontrol: 469 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam Eden İşlemler: 39 şüphelinin yasal süreci devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER VE MÜHİMMATLAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan teknik ve fiziki aramalarda, suç unsuru teşkil eden çok sayıda ateşli silah ve dijital materyal ele geçirildi:

Silah ve Mühimmat: 1 uzun namlulu silah, 97 tüfek, 32 tabanca, 44 kurusıkı tabanca, 104 kesici/delici alet ve 2 bin 367 fişek.

Dijital Envanter: 436 cep telefonu ve dijital kanıt niteliği taşıyan materyaller.

DİJİTAL TEMİZLİK

Siber birimlerin yürüttüğü teknik takip neticesinde, dezenformasyonun odak noktası haline gelen platformlara yönelik engelleme kararları uygulandı. Telegram grupları başta olmak üzere siber alanda gerçekleştirilen tasfiye işlemleri şunlar:

Telegram Faaliyetleri: Suç odağı haline geldiği belirlenen 148 kanal kapatıldı.

Erişim Engelleri: Provokatif içerik barındıran 2 bin 409 URL adresine erişim engeli getirildi.

Hesap Yöneticileri: 297 hesap yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bakanlık verilerine göre, toplumsal huzuru bozmaya yönelik dijital faaliyetlere karşı siber devriye operasyonlarının kesintisiz süreceği kaydedildi.