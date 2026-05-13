Okul saldırıları sonrası tehdit paylaşımı yapan çocuklara sosyal destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının öncülüğünde, suça sürüklenen çocukların (SSÇ) adli ve sosyal durumunu değerlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir zirve düzenlendi. İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği temsilcilerinin bir araya geldiği görüşmede, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırılarından sonra dijital platformlarda tehdit içerikli paylaşımlar yapan çocukların durumu ele alındı.

KORUMA VE DESTEK İÇİN YENİ ALT KURUL

Gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Çocuk Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde atılacak adımlar netleştirildi. Başsavcılığın koordinasyonunda, Valilik bünyesinde faaliyet gösteren İl Koordinasyon Kuruluna bağlı özel bir alt kurulun oluşturulmasına karar verildi. Bu yeni mekanizma sayesinde, haklarında yasal işlem başlatılan çocuklara yönelik destekleyici ve koruyucu tedbirlerin hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor.

36 ÇOCUĞA UYGULANACAK TEDBİRLERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda, toplam 36 çocuk için yürütülecek sosyal ve psikolojik destek programının dağılımı da belirlendi. Dosyaları incelenen suça sürüklenen çocuklardan 27'sine doğrudan danışmanlık tedbiri uygulanacak. Geriye kalan gruptaki 6 çocuğa psikiyatrik sağlık tedbiri, 2'sine eğitim tedbiri ve 1 çocuğa ise bakım desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmede psikososyal destek tedbirlerinin yanı sıra çocukların bilinçlendirilmesine yönelik bir eğitim planlaması da yapıldı. Suça sürüklenen çocuklara, hangi eylemlerin yasalarda suç teşkil ettiği ve bu suçların işlenmesi halinde hukuki olarak hangi sonuçlarla karşılaşacakları konusunda özel bir hukuk eğitimi verilecek. Uygulamaya alınacak bu eğitim modeliyle, çocukların topluma kazandırılması, mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve hayatlarına daha sağlıklı bir şekilde yön vermelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan, söz konusu tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Toplam 56 suça sürüklenen çocuğu kapsayan geniş çaplı soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 çocuğun tutuklandığı bildirildi. Ayrıca 26 çocuk hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı ve yasal incelemelerin sürdüğü öğrenildi.