Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif içerik üreten ve eylem çağrısı yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalarda 411 kişiyi gözaltına aldı.

Simge Sarıyar
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen okul saldırılarının ardından başlatılan güvenlik ve siber tarama çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.

Yürütülen soruşturmalar neticesinde; halkı yanıltıcı bilgi yayan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, kitleleri kin ve düşmanlığa sevk eden toplam 411 kişi yakalandı. Ekiplerin dijital platformlarda yürüttüğü incelemelerin ardından, suç unsuru barındırdığı tespit edilen toplam 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi.

PANİK YAYAN 307 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Siber birimlerin yürüttüğü detaylı çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden saldırgan ve provokatif içerik paylaşan 307 hesap yöneticisi tek tek belirlendi. EGM tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen bu hesapların kamuoyunda panik ve kargaşa yaratabilecek içerikleri bilinçli olarak yaydığı ifade edildi.

TELEGRAM'DAKİ “C31K” OLUŞUMUNA KİLİT VURULDU

Soruşturma kapsamında organize grupların dijital ağlardaki faaliyetlerine de müdahale edildi. Emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda, Telegram platformu üzerinde faaliyet gösterdiği belirlenen “C31K” isimli oluşuma ait 111 kanal tespit edilerek tamamen erişime kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif içeriklere karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Kurumdan yapılan bilgilendirmede, önümüzdeki süreçte de kamu düzenini zedeleyebilecek her türlü paylaşıma karşı gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edileceği açıklandı.

