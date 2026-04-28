Okul saldırılarının araştırılacağı komisyonda üyeler belli oldu

TBMM Genel Kurulu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul olayları ile çocukların dijital ortamdaki risklerini incelemek üzere 22 üyeli Araştırma Komisyonu’nu oluşturdu

Toygu Ökçün
TBMM, eğitim kurumlarındaki fiziki güvenliği ve dijital mecraların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde tetkik etmek üzere harekete geçti. Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu; saha incelemeleri ve veri analizleri yoluyla çözüm önerileri geliştirerek, benzer vakaların önlenmesi için bir yol haritası belirleyecek.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ VE TAKVİMİ

Yarın gerçekleştirilecek ilk oturumda başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelerin seçimiyle idari yapılanma tamamlanacak. Üç ay süreyle görev yapacak olan heyet, ihtiyaç duyulması halinde incelemelerini Ankara dışına taşıyarak doğrudan yerinde tetkik yapma yetkisine sahip olacak.

PARTİLERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI VE İSİMLER

Siyasi partilerin temsil oranlarına göre belirlenen 22 kişilik komisyonda şu isimler yer alıyor:

  • AK Parti: Hasan Arslan, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Emin Öz, İsa Mesih Şahin, Yıldız Konal Süslü, İrfan Karatutlu, Latif Selvi, Mustafa Hamarat, Nazım Maviş, Mehmet Ali Cevheri, Yusuf Beyazıt.
  • CHP: Suat Özçağdaş, Murat Bakan, Ali Öztunç, Gizem Özcan, Mahmut Tanal.
  • DEM Parti: Yılmaz Hun, Beritan Güneş Altın.
  • MHP: Zuhal Karakoç, İbrahim Özyavuz.
  • İYİ Parti: Şenol Sunat.
  • Yeni Yol Partisi: Birol Aydın.

GÜNDEMDEKİ DİĞER DÜZENLEMELER: FAHİŞ SİTE AİDATLARI

Genel Kurul, komisyon seçimlerinin ardından mülkiyet hukukunu ve toplu yaşam alanlarını ilgilendiren kritik bir kanun teklifini gündemine aldı. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başlatıldı.

