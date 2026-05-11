Okul saldırısında hayatını kaybetmişti: Almina Ağaoğlu’nun mezarı pembeye boyandı
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitiren 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu’nun mezarı pembeye boyandı. Vatandaşlar, Almina'nın mezarını ziyaret ederek duygusal notlar bıraktı.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Küçük Almina'nın Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki kabri, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.
Mezarı pembeye boyandı Almina'nın mezarının pembe renge boyandığı görülürken, kabrin çevresi çiçekler, oyuncaklar ve el yazısıyla yazılmış duygusal notlarla donatıldı.
Ziyaretçilerin bıraktığı notlarda, "Biz senden razıydık Allah da senden razı olsun" ve "Onlar ölmedi melek oldu" gibi ifadeler yer aldı. Mezarı ziyaret eden bazı vatandaşlar dua ederken, birçoğu gözyaşlarını tutamadı.
"Bizleri derinden yaraladı"
Rize'den gelerek Almina'nın kabrini ziyaret eden Mevlüde Sancaktutan, yaşanan olayın toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirtti. Sancaktutan, "Menfur saldırıda yavrularımız vefat etti. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Çok üzücü bir olay, Allah rahmet eylesin. Bizleri derinden etkiledi, yaraladı" diyerek duygularını paylaştı.