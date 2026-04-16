Okul saldırısında tutuklanan babanın ifadesi ortaya çıktı: Kısa süre önce atış talimi yaptırmış!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan silahlı saldırının hemen ardından, dün Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı meydana geldi.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula getirdiği beş silah ve yedi şarjörle iki ayrı sınıfa girerek rastgele ateş açtı. Saldırı sonucunda on kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırganın polis müfettişi babası Uğur Mersinli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİLAHLAR VE MERMİLER KİLİTLİ SANDIKTAN ALINMIŞ

Tutuklanan baba Uğur Mersinli, mahkemede verdiği ifadede olayda kullanılan silahların kendisine ait olduğunu doğruladı. Silahların evdeki muhafaza koşullarını ve oğlunun bunlara nasıl ulaştığını anlatan Mersinli, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır, bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp gitmiş. Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum.''

"ÇOK ZEKİ BİR ÇOCUKTUR''

İsa Aras'ın bir uzmandan destek aldığını ancak tedaviyi yakın zamanda bıraktığını ifade eden baba, şunları aktardı:

"Oğlum İsa Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı. Kendisine ait VPN bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur, oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Arası götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi, en son 3 hafta önce psikologa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı."

KISA SÜRE ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPTIRMIŞ

Saldırganın bilgisayar ve telefon kullanımı üzerindeki denetim eksikliğini belirten baba Mersinli, olaydan kısa süre önce oğlunu atış yapması için emniyet poligonuna götürdüğünü kaydetti:

"Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim de İngilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonu ve bilgisayarda ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana 'öf ya' tarzında cevap vererek geçiştirirdi sağlıklı bir cevap alamazdım.

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım."