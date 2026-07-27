Okul saldırısında yaşamını yitirmişti: Yusuf Tarık Gül anısına düzenlenen futbol turnuvası başladı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül'ün adını yaşatmak amacıyla Karacasu Birlik Platformu tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı.
Ayser Çalık Ortaokulu'nda geçmişte meydana gelen ve tüm şehri yasa boğan okul saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül'ün hatırası yeşil sahada yaşatılıyor. Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Karacasu Sosyal Tesisleri futbol sahasında başlayan turnuvanın ilk gününde, acılı ailelerin yanı sıra mahalle sakinleri, sporcular ve çok sayıda davetli bir araya geldi.
Turnuvanın açılış töreni, saldırının kurbanlarını anmak üzere hazırlanan özel anlara sahne oldu. Tören sırasında, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin fotoğraflarının yer aldığı büyük bir pankart açıldı. Yeşil sahaya adım atan sporcular ise standart maç kıyafetleri yerine, üzerinde yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğraflarının bulunduğu özel formalar giydi.
Sporun birleştirici gücü kullanılarak mahalledeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan organizasyon önümüzdeki haftalarda da sürecek. Turnuva kapsamındaki karşılaşmalar, pazar günleri saat 21.30'da oynanacak.
Yaklaşık 50 sporcunun katılım gösterdiği etkinlikte, oyuncular 25'er kişilik iki takım halinde yeşil sahada mücadele edecek.