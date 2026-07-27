Okul saldırısında yaşamını yitirmişti: Yusuf Tarık Gül anısına düzenlenen futbol turnuvası başladı

Turnuvanın açılış töreni, saldırının kurbanlarını anmak üzere hazırlanan özel anlara sahne oldu. Tören sırasında, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin fotoğraflarının yer aldığı büyük bir pankart açıldı. Yeşil sahaya adım atan sporcular ise standart maç kıyafetleri yerine, üzerinde yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğraflarının bulunduğu özel formalar giydi.