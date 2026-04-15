Okul saldırısındaki şiddet görüntülerini yayan 63 hesaba soruşturma başlatıldı

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen ve ağır can kayıplarıyla sonuçlanan olayın ardından, siber sahadaki denetimler sıkılaştırıldı. Adli merciler, toplumsal travmayı derinleştiren ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden içeriklerin yayılımını durdurmak amacıyla teknik takip faaliyetlerini hızlandırdı.

HUKUKİ SÜREÇ VE ERİŞİM ENGELİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda tespit edilen hesaplar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile kamu barışını bozma suçlamalarıyla soruşturma dosyasına dahil edildi. İlgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, etik ve hukuki sınırları aşan bu içeriklerin dijital ekosistemden temizlenmesi için ivedilikle erişim engeli talebinde bulundu. Yargı birimleri, bireysel hakların korunması ve soruşturma selameti açısından bu tür paylaşımların ağır cezai yaptırımlara tabi tutulacağının altını çizdi.

KURUMSAL KOORDİNASYON VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Yürütülen adli çalışma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda siber güvenlik birimleri ve ilgili savcılıkların stratejik iş birliğiyle yönetiliyor. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen bu süreçte, dijital mecraların bir "infial aracı" olarak kullanılmasının engellenmesi hedefleniyor. Yetkililer, trajik hadiseye dair görsel materyallerin yayılmasının hem devam eden adli sürece zarar verdiğini hem de toplumsal vicdanı zedelediğini vurgulayarak, dijital kullanıcıların bu tür manipülatif içeriklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini saptadı.

Hukuki süreçte tespit edilen şahısların kimliklendirme işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın dijital deliller ışığında genişletileceği bildirildi.