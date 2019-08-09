Okul Servis Koltuk Uyarı Sistemi 3 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Türkiye’de 300 bin servis bulunuyor. Sistemin bir anda kurulamayacağı ve ücretine dikkat çeken uzmanlar, devlet teşviki ile sorunun aşılabileceğini belirtiyor.

İzmir'de kreş servisinde unutulan Alperen Sakin hayatını kaybedeli 2 yıl oldu. Fakat benzer olayların önüne geçmek için "Okul Servisi Koltuk Uyarı Sisteminin" zorunlu olarak kullanılması hala hayata geçmedi.Otobüs Yangınlarını Önleme ve Kara Güvenlik Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan, "Araç İmal Tadil Montaj Yönetmeliği'nde" yer alacak uygulamanın 3 Eylül 2019 tarihine kadar ertelendiğini hatırlattı.Koltuk uyarı senyörünün 300 bin servise bir anda takılamayacağını belirten Aslan, belirli bir geçiş süreciyle bu işin yapılabileceğini düşünüyor.Aslan servislere kurulacak sistemin pahalılığına dikkat çekerek, devletin bu sistemin kurulması için belirli teşviklerde bulunması gerektiğini söyledi.Tarhan Aslan araç muayenelerine kadar koltuk uyarı sistemlerinin okul servislerine takılması gerektiğini belirtti.