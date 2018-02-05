ABD'deki patlamadan ilk görüntü
ABD'deki patlamadan ilk görüntü
İstanbul'da trafik durdu
İstanbul'da trafik durdu
CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik durdu

İstanbul'da 'ikinci yarıyıl' trafiği yaşanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Yoğunluk yüzde 62'yi gördüğü belirtildi

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik durdu

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. 

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik verilerine göre, sabah 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 62 olarak kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün  5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Trafik #okul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.