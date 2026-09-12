Okullar açılıyor! İstanbul Valiliği alınan tedbirleri tek tek açıkladı

İstanbul'da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ve 161 bin 453 öğretmen, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda derslerine girebilmesi için okul önlerinde ve çevrelerinde kapsamlı güvenlik tedbirleri aldığını duyurdu.

POLİS 719 NOKTADA GÖREVDE OLACAK

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 719 noktada toplam bin 276 ekip, 207 motorize timi (MTS) ve 2 bin 469 personelle okul güvenlik tedbirlerini uygulayacak. Bu tedbirler tek seferlik olmayacak; eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafında ise görevlendirmeler şöyle şekillendi: 239 okula 229 Okul Kolluk Görevlisi, 2 bin 620 okula 470 rütbeli Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ve bin 493 okula, giriş-çıkış saatlerinde sabit görev yapacak 578 ekip atandı. Bunlara ek olarak, okul çevresinde ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarına anında müdahale edilebilmesi amacıyla 39 ilçede 45 ekipten oluşan Mobil Okul Timi (MOT) kurulacak. Günlük bazda ise 120 noktada, çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik, kaçakçılık ve TDP şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinden oluşan 341 ekiple yoğunlaştırılmış uygulamalar yapılacak. Bu uygulamalar da eğitim öğretim dönemi boyunca planlı şekilde devam edecek.

Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri, 14-25 Eylül tarihleri arasında 499 noktada devreye girecek. Bu kapsamda 262 ekip, 157 motosikletli "Şahin" timi, 161 yaya görevli ve 41 çekiciden oluşan toplam 890 personel trafik tedbirlerini uygulayacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servislerine yönelik denetimlerini ise sadece bu iki haftayla sınırlı tutmayıp eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürecek.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü de aynı tarih aralığında devrede olacak. Okul çevresindeki önemli kavşak ve meydanlarda 50 ekip, okul önü, çevresi ile giriş-çıkış saatlerinde ring halinde görev yapacak 100 noktada ise toplam 100 personel, genel güvenlik ve asayişin sağlanması için tedbir alacak.

JANDARMA'DAN "OKUL SERVİSLERİNE ÖZEL DENETİM"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 14 Eylül ve sonrasındaki günlerde sorumluluk bölgesindeki okullarda ve çevrelerinde devreye girecek. Toplam 114 tim ve 335 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacak.

Trafik Jandarması timleri, 07.30-09.30, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 saatlerinde yoğunlaştırılmış şekilde çalışacak. Bu saatlerde okul servis sürücülerinin dikkatini artırmak, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve yakalanma riski algısını yükseltmek amacıyla "Okul Servis Araçlarına Yönelik Özel Denetim" uygulanacak.

Ayrıca 07.30-18.00 saatleri arasında, üç ayrı zaman diliminde ve her seferinde en az 2 saat sürecek şekilde, tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının çevresinde asayiş timleri devreye girecek. Bu timler, okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahısları; yakın çevredeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol-tütün satışı yapılan yerler, içkili işletmeler, iddia-ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler ve elektronik oyun salonları gibi umuma açık mekânlarda denetleyecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de okulların açıldığı 14 Eylül günü saat 10.00-15.00 arasında okul kantinlerinde hijyen denetimi gerçekleştirecek.

İLK GÜN DERSLER 10.00'DA BAŞLAYACAK

Okulların açılacağı ilk gün trafikte büyük bir yoğunluk bekleniyor. Yetkililer, 14 Eylül'de yaklaşık 19 bin servis aracının ve çocuklarını kendi aracıyla okula götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağını öngörüyor.

Servis ve okul güzergahlarının ilk kez belirlenecek olması nedeniyle olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul'daki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim, saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacak.

OKUL BAHÇELERİNE 3 BİN 13 GÖREVLİ

Öğrencilerin güvenli giriş çıkışını sağlamak ve okul bahçelerindeki koordinasyona katkı sunmak üzere 3 bin 13 bahçe görevlisi de 14 Eylül Pazartesi günü göreve başlayacak. Anaokulları dahil tüm okulların bahçelerinde güvenlik ve iş birliği amacıyla çalışacak bu personele, eğitimlerini polis ekipleri verecek.

İstanbul'daki tüm okullara bu yıl İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler de yerleştirilecek. Gerekli görülen risk durumlarında bu dedektörlerle arama, inceleme ve kontrol yapılabilecek.

8 BİN 500 TEMİZLİK PERSONELİ İŞ BAŞINDA

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen 8 bin 500 temizlik personeli de 14 Eylül Pazartesi itibarıyla İstanbul'daki okullarda çalışmaya başlayacak. Bu personel, öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görebilmesi için okullardaki temizlik hizmetlerini yürütecek.