Okullar açılmadan önce kırtasiyeler mercek altında: 5 günde 479 bin ürün incelendi!

Bakanlık ekipleri tarafından 5 gün içerisinde gerçekleştirilen yoğun saha çalışmalarında 3 bin 612 işletmede yüz binlerce ürün mercek altına alındı.

81 İLDE RAF VE KASA DENETİMİ YAPILDI

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, 10-14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelindeki kırtasiye satıcıları, zincir marketler ve perakende satış noktalarına yönelik eş zamanlı denetimler yürütüldü. Yapılan kontroller kapsamında 3 bin 612 kırtasiye işletmesinde toplam 479 bin 847 ürün incelendi. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yasal mevzuata tam uyum sağlanması amacıyla 2 bin 954 işletmeye gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı.

367 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Gerçekleştirilen denetimlerde etiket, kasa-raf fiyat uyumu ve ürün güvenliği gibi konularda mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari para cezası ve yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, velilerin ve öğrencilerin güvenli okul ve kırtasiye malzemelerine makul koşullarda ulaşabilmesi için piyasa düzenini bozan haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin yeni eğitim dönemi başlayana kadar 81 ilde aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.