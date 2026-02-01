Yarıyıl tatili sona erdi: Milyonlarca öğrenci yarın ders başı yapıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan yaklaşık 1,2 milyon öğretmen de öğrencilerle birlikte ders başı yapacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı.

Türkiye genelinde 760 binden fazla derslikte sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerinde, ikinci dönemin ara tatili 16–20 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.