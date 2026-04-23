Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cumagünü resmen sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının bitişiyle birlikte yaz tatili 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek olan tatil döneminin ardından yeni eğitim yılına başlayacak.

KARNELER SAAT KAÇTA ALINACAK?

Karne dağıtım törenleri, okul kapanış günü olan 26 Haziran sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamasına göre küçük farklılıklar gösterebilir.