Okullara sahte karot raporu skandalı! 5 ilde operasyon: 46 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında sahte evrak düzenledikleri ve rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında sahte karot raporu hazırlayanların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı belirlendi. Özellikle Türkiye’ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerin denklik belgesi müracaatları sırasında rüşvet verdikleri iddia edildi.

SAHTE KAROT RAPORLARI DÜZENLEMİŞLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullar için zorunlu hale getirdiği karot raporları da sahtecilik kapsamına girdi. İddiaya göre şüpheliler, rüşvet karşılığında okullar için sahte karot raporu düzenledi.

Ayrıca liseden atılan veya mezun olamayan kişilerin, “açık” ya da “akşam” liselerine kayıt edilerek kısa sürede mezun edilmelerinin sağlandığı da öne sürüldü.

MÜHÜRLENEN OKULLARIN DOSYALARI KAPATILDI

Soruşturma kapsamında, eğitim kurumları için alınması zorunlu olan teknik raporların usulsüz düzenlendiği belirlendi. Denetleme esnasında idari para cezası verilen veya mühürlenen okulların dosyalarının rüşvet karşılığında kapatıldığı da ortaya çıktı.

İstanbul merkezli yürütülen operasyon, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 54 şüphelinin bulunduğu soruşturmada 46 kişi gözaltına alındı. Firari durumda olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

