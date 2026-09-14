Okullarda yeni dönem başlıyor! İletişim Başkanlığı ve MEB duyurdu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde "Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri" kurulacağını duyurdu. Projeyle, öğrencilerin sanal ortamdaki manipülasyonları ayırt edebilen ve doğru bilgiye ulaşabilen analitik bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL MANİPÜLASYONLARA KARŞI EĞİTİM KALKANI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın NSosyal hesabı üzerinden paylaştığı açıklamanın öne çıkan başlıkları şöyle:

Çocukları Hedef Alan Tehditler: Duran, bilgi çağının beraberinde getirdiği dezenformasyon, kara propaganda ve provokasyonların sadece toplumsal huzuru zedelemekle kalmadığını, doğrudan geleceğin teminatı olan çocukları hedef aldığını vurguladı.

Tüm Okullara Yayılacak: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) koordinasyonunda ve MEB iş birliğiyle başlatılan uygulama; Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kurumlarda aktif kulüpler aracılığıyla yürütülecek.

Analitik Düşünme ve Doğrulama: Kulüp faaliyetleriyle öğrencilere dijital dünyada karşılaştıkları içerikleri sorgulama, kaynağını teyit etme, yalan haberi teşhis etme ve doğru bilgiye erişim refleksleri kazandırılacak.

BAKAN TEKİN'E TEŞEKKÜR VE VELİLERE ÇAĞRI

Yeni dönemin eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Duran, sürecin paydaşlarına seslendi:

Projeye verdikleri güçlü katkı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık personeline teşekkür edildi.

Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin kurulacak kulüplerde aktif rol almasının önemine dikkat çekilerek, "Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik" mesajı verildi.