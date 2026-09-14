Okullarda yeni dönem başlıyor! İletişim Başkanlığı ve MEB duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), dijital mecralarda hızla yayılan dezenformasyon, algı operasyonları ve kara propagandaya karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla ortak bir projeyi başlattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Okullarda yeni dönem başlıyor! İletişim Başkanlığı ve MEB duyurdu
Yayınlanma:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde "Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri" kurulacağını duyurdu. Projeyle, öğrencilerin sanal ortamdaki manipülasyonları ayırt edebilen ve doğru bilgiye ulaşabilen analitik bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL MANİPÜLASYONLARA KARŞI EĞİTİM KALKANI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın NSosyal hesabı üzerinden paylaştığı açıklamanın öne çıkan başlıkları şöyle:

Çocukları Hedef Alan Tehditler: Duran, bilgi çağının beraberinde getirdiği dezenformasyon, kara propaganda ve provokasyonların sadece toplumsal huzuru zedelemekle kalmadığını, doğrudan geleceğin teminatı olan çocukları hedef aldığını vurguladı.

Tüm Okullara Yayılacak: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) koordinasyonunda ve MEB iş birliğiyle başlatılan uygulama; Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kurumlarda aktif kulüpler aracılığıyla yürütülecek.

Analitik Düşünme ve Doğrulama: Kulüp faaliyetleriyle öğrencilere dijital dünyada karşılaştıkları içerikleri sorgulama, kaynağını teyit etme, yalan haberi teşhis etme ve doğru bilgiye erişim refleksleri kazandırılacak.

BAKAN TEKİN'E TEŞEKKÜR VE VELİLERE ÇAĞRI

Yeni dönemin eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Duran, sürecin paydaşlarına seslendi:

Projeye verdikleri güçlü katkı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık personeline teşekkür edildi.
Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin kurulacak kulüplerde aktif rol almasının önemine dikkat çekilerek, "Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik" mesajı verildi.

Adalet Bakanlığı duyurdu! 46 faili meçhul dosya çözüldü: 52 kişinin katili yıllar sonra yakalandıAdalet Bakanlığı duyurdu! 46 faili meçhul dosya çözüldü: 52 kişinin katili yıllar sonra yakalandıGündem
Meteoroloji İl İl Açıkladı: 15 Eylül Salı Günü Hangi İllerde Sağanak Var?Meteoroloji İl İl Açıkladı: 15 Eylül Salı Günü Hangi İllerde Sağanak Var?Yurt
okul milli eğitim bakanlığı
Günün Manşetleri
Kiralık hesaplarla milyarlarca lira aktardılar
Okullarda yeni dönem başlıyor!
Adalet Bakanlığı duyurdu!
8 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu!
15 ilde dev "Ailem Güvende" operasyonu!
İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut başvuruları başladı!
17 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı!
Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
"Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır"
12 ilde "Ailem Güvende" operasyonu
Çok Okunanlar
9 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste
Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi! Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi!
Meteoroloji İl İl Açıkladı: 15 Eylül Salı Günü Hangi İllerde Sağanak Var? Meteoroloji İl İl Açıkladı: 15 Eylül Salı Günü Hangi İllerde Sağanak Var?