Okullarda yeni dönem: Veli randevu sistemi değişti! İşte yeni kurallar

Milli Eğitim Bakanlığı, okul güvenliğini artırmak için Veli Randevu Sistemi’nde köklü değişikliğe gitti. Artık okullar da veli adına randevu oluşturabilecek ve görüşmeler dijital kanallara taşınacak. Peki, yeni sistem nasıl çalışacak? İşte veli randevusunda tüm detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin okullara giriş çıkışlarını ve öğretmen görüşmelerini daha güvenli hale getirecek yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yusuf Tekin’in işaret ettiği yeni sistemle birlikte, veli randevu süreci artık çok daha esnek ve denetlenebilir olacak.

RANDEVU ALMADA ÇOK KANALLI DÖNEM

Eski sistemde sadece e-Devlet üzerinden alınan randevular, yeni dönemde çeşitleniyor. Veliler artık şu kanallar üzerinden randevu oluşturabilecek:

e-Okul VBS Mobil uygulaması,
BiP üzerinden Okul-Veli Asistanı (OVA),
MEBİM (Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi),
okulrandevu.meb.gov.tr internet adresi.

OKULLAR DA RANDEVU OLUŞTURABİLECEK

Yeni sistemin en dikkat çeken özelliği, okulların gerekli gördüğü durumlarda veli adına randevu oluşturabilmesi oldu. Okul tarafından oluşturulan randevular veliye SMS ve e-postayoluyla bildirilecek. Ayrıca Bakanlık, yapılan görüşmelerin içeriğini konu başlığı bağlamında sistem üzerinden takip edebilecek.

ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞME SEÇENEĞİ GELİYOR

Özellikle çalışan veliler için büyük kolaylık sağlayacak bir diğer adım ise "Online Görüşme" olacak. MEB, BiP altyapısını kullanarak öğretmen ve velilerin yüz yüze gelmeden, dijital ortamda görüşme yapabilmesine olanak sağlayacak entegrasyonu sisteme dahil etmeyi planlıyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Bu düzenlemeyle birlikte okullardaki plansız ziyaretlerin önüne geçilmesi ve eğitim ortamının güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Veliler, randevusuz olarak okul alanına giriş yapamayacak, tüm süreç dijital kayıt altında tutulacak.

