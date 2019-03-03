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Olası facia önlendi

Sahil güvenlik ekipleri bir umut yolculuğunu daha facia ile sonlanmadan önledi. İçinde çocuklarında olduğu 44 kişinin bulunduğu lastik bot İzmir açıklarında durduruldu. Karaya çıkarılan göçmenler Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Olası facia önlendi

Küçük bir lastik bot... İçinde tam 44 kişi. Üstelik aralarında çocuklar da var.

Görüntüler İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarından.

Soğuk hava ve dalgalara aldırmadan yola koyulan göçmenlerin niyeti Yunanistan'a oradan da Avrupa ulaşmaktı.

Ancak Ege'de kesintisiz devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olası bir facia önledi.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta  22'si Afganistan, 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 44 göçmen olduğu tespit edildi.

Güvenli bir şekilde karaya çıkarılan kaçak göçmenler Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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