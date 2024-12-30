Öldürdüğü eşinin cesedini göletin kenarına bıraktı!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 42 yaşındaki İskender Kodalak, 31 yaşındaki eşi Simge Kodalak'ı katlettikten sonra cansız bedenini gölet kenarına bıraktı. Polise giderek suçunu itiraf eden caninin tarif ettiği yerde eşi Kodalak'ın cesedi bulundu.

Sude İnak Sude İnak
Öldürdüğü eşinin cesedini göletin kenarına bıraktı!
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Sakarya 'da bir erkek eşini öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu. 

Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak, polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak’ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti’nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu. Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak’ı hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İskender Kodalak jandarma tarafından gözaltına alındı.

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