Ole Gunnar Solskjaer’den Beşiktaş itirafı

Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a geldi. Freiburg ile Aston Villa arasında Tüpraş Stadı’nda oynanan final karşılaşmasını takip eden Norveçli teknik adam, Beşiktaş günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan Solskjaer, İstanbul’da bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek Beşiktaş’a dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

“BEŞİKTAŞ’TA FİNALDE OYNAMAK HAYALİMDİ”

Solskjaer açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Öncelikle çok mutluyum İstanbul'da olduğum için. Beşiktaş'ta finalde oynamak hayalimdi. Burada olmak mutluluk verici. İstanbul çok güzel bir yer ve özledim.”

Beşiktaş’ta Ocak 2025 ile Ağustos 2025 arasında görev yapan Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.