Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kentindeki kazı çalışmalarında ağaç kesildiği iddiası önce tartışmaya ardından kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan kazı ekibi başkan yardımcısı Sinan Sertel yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olimpos Antik Kenti'nin kazı ekibi başkan yardımcısı Sinan Sertel yaşamını yitirdi.



Antalya’nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, Sinan Sertel ile Kumluca ilçesinde yaşayan S.P. arasında tartışma çıktı. Nedeni ise, Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiasıydı.



Tartışma kavgaya dönüştü. S.P. Sertel’i göğsünden bıçakladı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sinan Sertel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sertel'in cenazesi Kemer'deki bir özel hastanenin morguna konuldu. Şüpheli S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.



S.P. karakoldaki ifadesinde bıçağı ormanlık alana attığını itiraf etti. Jandarma şüphelinin ifadesi doğrultusunda bıçağı buldu. S.P.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.







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