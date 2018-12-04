Ergenekon davasında savcılık "örgüt yoktur" tespitini yaptı. Mütalaadaki bir hatanın ise Aralık ayında devam edecek olan duruşma sürecinde düzeltilmesi gerekiyor. Emekli Astsubay Oktay Yıldırım bu noktaya dikkat çekti. Yıldırım, gerçekte var olmayan Ümraniye bombaları üzerinden ceza talep etmenin hukuksuz olduğunu belirtti, davanın bütününe zarar vereceğini vurguladı.

Olmayan bombalardan dolayı ceza istendi. Sanıklar ise, savcılığı uyardı.



Tarih 12 Haziran 2007… Kayıt, Ümraniye Asayiş Büro Amirliğinden… O bombalar hiçbir zaman Ümraniye'de bir gecekondunun çatısında bulunmadı. FETÖ'cü tertip ekibi ise gerçekte var olmayan "bombalar" üzerinden Ergenekon tertibini planladı.



İddialara konu olan bombalar Ergenekon kumpas davası sürecini başlattı. Bombalar terör örgütü suçlamasına dayanak gösterildi.



2007 yılında hayal ürünü bombalar üzerinden başlatılan Ergenekon kumpas davasında sona yaklaşıldı. Davadan FETÖ'cü savcı ve hakimlere el çektirildi. Ardından Türk yargıçlarının yeniden yargılamasını yaptığı davanın 30 Kasım tarihli duruşmasında savcılık makamı mütalaasını açıkladı.



Mütalaasında "Ergenekon terör örgütü ispat edilememiştir" diyen savcılık örgüt yönünden bütün sanıkların beraat etmesini istedi.



Ancak savcılık Emekli Astsubay Oktay Yıldırım'ın da içinde olduğu 26 sanık hakkında çeşitli suçlardan ceza istedi. Savcılık Ergenekon kumpasına zemin hazırlayan hayali bombalardan Oktay Yıldırım'ı sorumlu tutarak ceza talep etti.



Sözü edilen bombaların gecekonduda bulunduğu ana ilişkin kamera kayıtları ve görgü tanıkları yok. Ancak bombalarla ilgili Ümraniye karakolunda çekilen bir video var. Ulusal Kanal'a konuşan Yıldırım, o videoda kumpasçı polislerin diyaloglarının tertibi ele verdiğini söyledi.



Silahlı Kuvvetlerdeki uzmanların bombaları incelemek üzere istediğini hatırlatan Yıldırım, ancak FETÖ'cülerin incelemeye fırsat vermeden materyalleri imha ettiğini belirtti.



Hakim ve savcılara küfreden polislerin Ergenekon davaları sırasında ifadelerinin alınmadığını da belirtti Yıldırım. "Firari Zekeriya Öz olmayan bombaların gündeme gelmesinin mimarlarındandır" dedi.



Yıldırım, olmayan bombalardan dolayı hakkında istenen cezanın 27 Aralık'taki son duruşmada düzeltilmesi gerektiğini söyledi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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