Ölü bulunan Teslime'nin erkek arkadaşı ifadesini değiştirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Efe Fidan mahkemede verdiği ifadede önceki beyanlarını değiştirerek yeni bir savunma yaptı.

Olay, 6 Ağustos günü saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kalfaköy yolu mevkisinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Teslime Hanedan, zeytinlik alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan gözaltına alındı ve cinayet şüphesiyle tutuklandı.

SANIK MAHKEMEDE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma sürecinde verdiği ilk ifadede Teslime Hanedan’ı “telefon bul” uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde genç kadını ölü gördüğünü iddia eden Efe Fidan, mahkemede farklı bir savunma yaptı.

Sanık Fidan mahkemedeki savunmasında birlikte intihar etmek amacıyla zeytinliğe gittiklerini öne sürdü. Fidan, kendisinin son anda vazgeçtiğini, Teslime Hanedan’ın ise “Seni seviyorum” diyerek intihar ettiğini iddia etti.

AĞIR TEHDİTLER İÇEREN MESAJLAR DOSYADA YER ALDI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Efe Fidan hakkında “tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede sanığın ifadelerinin çelişkili olduğu belirtilirken, Teslime Hanedan ile Efe Fidan arasında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi husumet bulunduğuna dikkat çekildi.

Dosyada yer alan mesaj kayıtları ve tanık ifadelerinde Hanedan’ın ayrılmak istediği, Fidan’ın ise bunu kabul etmediği ve genç kadına ağır tehditler içeren mesajlar gönderdiği bilgisi yer aldı.

OTOPSİ BULGULARI İNTİHAR İDDİASINI DESTEKLEMEDİ

İddianamede Teslime Hanedan’ın intihar ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığına da dikkat çekildi.

Yapılan incelemelerde genç kadının elinde atış artığına rastlanmadığı ve silahın “bitişik atış” değil “yakın atış” mesafesinden ateşlendiği tespit edildi.

Ayrıca olay yerindeki kamera kayıtlarının sanığın ifadelerini doğrulamadığı, sanığın olay öncesinde tehdit içerikli konuşmalar yaptığı da dosyada yer alan deliller arasında gösterildi.

AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada söz alan Teslime Hanedan’ın annesi Nafiye Hanedan, sanığın olay günü kendisini aradığını ve kızına verdiğini söylediği 16 bin lirayı geri istediğini belirtti.

Hanedan, sanığın kızının uyuşturucu kullandığını söylediğini ve yanında bulunan iki kişiyi dövdüğünü ifade ettiğini aktararak sanıktan şikâyetçi olduğunu dile getirdi.

Baba Beytullah Hanedan ise “Bir kız çocuğuna mermi sıkan kim olursa olsun en ağır cezayı alsın” diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Teslime Hanedan’ın intihar etmediğini ve sanık Efe Fidan tarafından başından vurularak öldürüldüğünü değerlendirdi.

Savcı, sanığın olay öncesinde tehdit içerikli mesajlar gönderdiğine dikkat çekerek cinayetin planlanmış olabileceğini belirtti. Mütalaada sanığın “tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Efe Fidan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyada iki tanığın daha dinlenmesi için duruşma 9 Nisan tarihine ertelendi.