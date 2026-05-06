Ölüm gemisinde 24 gün: Ruhi Çenet’ten ilk açıklama

Dünyanın en uzak noktasına gitmek için yola çıkan Ruhi Çenet, hantavirüs salgınıyla sarsılan yolcu gemisinden son anda kurtuldu

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Ölüm gemisinde 24 gün: Ruhi Çenet’ten ilk açıklama
Yayınlanma:

3 kişinin hayatını kaybettiği, gemi doktorunun yaşam savaşı verdiği ve limanların kabul etmediği gemide yaşanan dehşeti Çenet, "Çok ucuz kurtuldum" sözleriyle anlattı.

DSÖ’DEN KRİTİK AÇIKLAMA: 3 ÖLÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Atlas Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Arjantin'den Cabo Verde'ye giden gemide 4 Mayıs itibarıyla 3 ölüm dahil olmak üzere toplam 7 vaka belirlendiği açıklandı. Salgının kemirgenlerden bulaştığı ifade edilirken, gemideki belirsizlik sürüyor.

RUHİ ÇENET: "AKLIM HALA ORADA"

Belgesel çekimi için 28 günlük bir yolculuğa çıkan ünlü YouTuber Ruhi Çenet, salgının yaşandığı gemide bulunan yolcular arasındaydı. Çenet, 24'üncü günde gemiden indiğini belirterek yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Ben 24. günde gemiden indim. Ancak Hondius ismiyle bu gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3. kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan Hantavirüsü olduğu açığa çıktı. Sonradan anlaşıldı ki ilk ölen yolcu aslında bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor. Gemi yolculuğunu 36. gününde bitirecekken son varış noktası Cape Verde gemiyi virüs nedeniyle kabul etmiyor. Bu nedenle tüm yolcular şimdi maalesef belirsiz bir karantina sürecine girdi. Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım. Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik."

"CİDDİYE ALINMALIYDI"

Gemideki yönetimsel hatalara dikkat çeken Çenet, tedbirlerin geç alındığını vurguladı. Süreci yakından takip ettiğini belirten YouTuber, gemi yönetimine yönelik şu eleştirileri paylaştı:

"Gemi yönetiminin daha ilk vefatta bu durumun bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanabileceği ihtimalini ciddiye almasını isterdim. O andan itibaren virüs taşıyabilecek kişilere karantina uygulanması gerekirdi. Ancak herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler beraber yeniyordu ve toplu aktiviteler yapılıyordu. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi. Geminin güncel durumunu yakından takip ediyorum. Faydası olabilecek her şeyi paylaşıyor olacağım."

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için...İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için...Dış Politika
'Mavi Ay' için geri sayım başladı: 'Mavi Ay' ne zaman?'Mavi Ay' için geri sayım başladı: 'Mavi Ay' ne zaman?Gündem
Mavi Vatan’ın yeni gücü ‘CELLAT’ görücüye çıktıMavi Vatan’ın yeni gücü ‘CELLAT’ görücüye çıktıSavunma Teknolojileri
Ruhi Çenet
Günün Manşetleri
Mavi Vatan’ın yeni gücü ‘CELLAT’ görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN
Pekin'den Washington'a Küba Notası
Tahran'dan ABD'ye Hürmüz resti
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erakçi Hürmüz Krizini Pekin’e taşıyor
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu
Fırtına ve sağanak can aldı
Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!
Çok Okunanlar
Ölüm gemisinde 24 gün: Ruhi Çenet’ten ilk açıklama Ölüm gemisinde 24 gün: Ruhi Çenet’ten ilk açıklama
Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor? Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları