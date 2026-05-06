Ölüm gemisinde 24 gün: Ruhi Çenet’ten ilk açıklama

3 kişinin hayatını kaybettiği, gemi doktorunun yaşam savaşı verdiği ve limanların kabul etmediği gemide yaşanan dehşeti Çenet, "Çok ucuz kurtuldum" sözleriyle anlattı.

DSÖ’DEN KRİTİK AÇIKLAMA: 3 ÖLÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Atlas Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Arjantin'den Cabo Verde'ye giden gemide 4 Mayıs itibarıyla 3 ölüm dahil olmak üzere toplam 7 vaka belirlendiği açıklandı. Salgının kemirgenlerden bulaştığı ifade edilirken, gemideki belirsizlik sürüyor.

RUHİ ÇENET: "AKLIM HALA ORADA"

Belgesel çekimi için 28 günlük bir yolculuğa çıkan ünlü YouTuber Ruhi Çenet, salgının yaşandığı gemide bulunan yolcular arasındaydı. Çenet, 24'üncü günde gemiden indiğini belirterek yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Ben 24. günde gemiden indim. Ancak Hondius ismiyle bu gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3. kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan Hantavirüsü olduğu açığa çıktı. Sonradan anlaşıldı ki ilk ölen yolcu aslında bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor. Gemi yolculuğunu 36. gününde bitirecekken son varış noktası Cape Verde gemiyi virüs nedeniyle kabul etmiyor. Bu nedenle tüm yolcular şimdi maalesef belirsiz bir karantina sürecine girdi. Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım. Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik."

"CİDDİYE ALINMALIYDI"

Gemideki yönetimsel hatalara dikkat çeken Çenet, tedbirlerin geç alındığını vurguladı. Süreci yakından takip ettiğini belirten YouTuber, gemi yönetimine yönelik şu eleştirileri paylaştı:

"Gemi yönetiminin daha ilk vefatta bu durumun bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanabileceği ihtimalini ciddiye almasını isterdim. O andan itibaren virüs taşıyabilecek kişilere karantina uygulanması gerekirdi. Ancak herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler beraber yeniyordu ve toplu aktiviteler yapılıyordu. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi. Geminin güncel durumunu yakından takip ediyorum. Faydası olabilecek her şeyi paylaşıyor olacağım."