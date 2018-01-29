Ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. PKK-PYD'li teröristlerin çatışmaların yaşandığı bölgede ölüme terk ettiği engelli kadına Türk askeri yardım elini uzattı.

Afrin'de PYD'li teröristler engelli bir kadını ölüme terk etti.



Yürüyemiyor, konuşamıyor. PKK-PYD'li teröristler onu çatışmaların yaşandığı bölgede ölüme terk ederek bıraktı.



Zihinsel engelli bir kadın Hatay'ın karşısında bulunan El Hamam Köyü'nde yaşıyordu. Operasyonla birlikte köy terör örgütünden temizlendi.



Türk askerleri bölge güvenliğini sağlayıp evlerde arama-tarama faaliyetleri sürdürüyordu. Bu sırada askerler bir evde bitkin halde ve ölüme terk edilmiş engelli bir kadın ile karşılaştı.



Mehmetçik ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından zırhlı ambulansla sınırda bulunan UMKE ilk yardım çadırına getirildi.



Ölüme terk edilen engelli kadına burada sağlık kontrolünden geçti. Ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.





ulusal.com.tr