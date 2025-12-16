Ölümünün ardından camı kırıp eve girdiği iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün dosyasında sular durulmuyor. Kızının tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı.
Yalova'da sanat dünyasını yasa boğan şüpheli ölüm olayında soruşturma derinleşerek devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan hukuki süreçte, kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevine gönderilmişti.
Savcılık makamı, dosyaya giren yeni deliller ve iddialar ışığında bu kez sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'i ifadeye çağırdı.
CAMI KIRIP İÇERİ GİRMİŞ
Soruşturmanın seyrini değiştiren iddialar, Star TV ekranlarında yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" programında gündeme taşındı. Sanatçının patronu Ferdi Aydın, canlı yayında kan donduran suçlamalarda bulundu.
İddiaya göre, annesinin ölümünden hemen sonra Tuğberk Yağız Gülter, evin camını kırarak içeri girdi. Bu anlara ait olduğu öne sürülen ve Tuğberk'in eve zorla girişini belgeleyen görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.
"KASADAKİ ALTINLARI VE DELİLLERİ ALDI"
Ferdi Aydın, Tuğberk'in o gün evden sadece maddi değeri olan eşyaları değil, soruşturmayı etkileyebilecek materyalleri de kaçırdığını öne sürdü. Programda yaptığı çarpıcı açıklamada Aydın, Tuğberk'in basını manipüle etmek için kurgu yaptığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bu kurnaz ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarına programı yüklüyor, hemen bir video hazırlıyor. Basını kandırabilmek için 1 dakikalık video hazırlıyor. Kasadaki altınları, parayı ve delil olabilecek şeyleri alıyor."
Bu ağır ithamların ve ortaya çıkan görüntülerin ardından Tuğberk Yağız Gülter'in, hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere emniyete çağrıldığı öğrenildi.
KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANMIŞLARDI
Türkiye'yi sarsan olay, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde meydana gelmişti.
6 katlı bir binanın teras katında ikamet eden 52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut (Güllü), evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi İstanbul'da defnedilmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturmada, teknik takip sonucu çarpıcı detaylara ulaşılmıştı.
Olay günü aynı odada bulundukları belirlenen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçış planı yaptıkları şüphesi üzerine operasyon düğmesine basılmıştı.
İstanbul'da gözaltına alınarak Yalova'ya getirilen şüphelilerden Tuğyan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Sultan Nur Ulu ve diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.