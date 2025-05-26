Ömer Çelik: MİT ve TSK sahada teyit mekanizması kurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ömer Çelik: MİT ve TSK sahada teyit mekanizması kurdu
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Toplantının açılışında kısa süre önce hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'i anan Çelik, “Değerli sanatçımız İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gençliğe yönelik açıklamalarına tepki gösteren Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

“Özgür Özel, AK gençliği Cumhurbaşkanımızdan farklı bir tutuma çağırarak siyasi hayatımızın en absürt çıkışlarından birine imza attı. AK gençliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçilerinin başında gelir. AK Parti gençliği zaten sürekli sahada, milletle iç içedir.”
Suriye açıklaması: “İsrail saldırıları istikrarı tehdit ediyor”
Suriye’deki gelişmelere de değinen Çelik, Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini vurguladı:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Suriye halkının yanında olmayı sürdürüyoruz. Suriye’nin toplumsal yapısında bütün kesimlerin birlikte yaşamasının ve siyasi temsilde yer bulmasının önemli olduğunu her zaman ifade ettik. Şu an bölgede istikrarsızlığı artıran en büyük tehdit İsrail’in saldırgan tutumudur.”
“MİT ve TSK silah bırakma sürecini sahada izliyor”
Gündemdeki "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de bilgi veren Çelik, Irak hükümetiyle yapılan görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Çelik, şunları söyledi:

“Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. MİT ve TSK, sahada kurdukları mekanizmalarla bu süreci takip ediyor. Silah bırakma adımları doğrulanacak, her aşaması kontrol edilecek. Suriye’de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor.”

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