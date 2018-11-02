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Ömer Çelik o tarihi açıkladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi.

Ömer Çelik o tarihi açıkladı
AKP Sözcüsü Çelik: "MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi.

Çelik, "MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama" diye konuştu.

 

Kaynak: AA
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